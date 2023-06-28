Прем'єрка Естонії: Білорусь – непередбачувана й небезпечна, як і Росія

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що країни НАТО завжди розглядали Білорусь як співагресора у розв'язаній РФ війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на спільній пресконференції із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Ми знаємо, що Білорусь – як і Росія – непередбачувана і небезпечна, і це не змінилося. Тож, очевидно, що наша позиція щодо цього також не змінилася. Я думаю, що ми також готові до будь-якого розвитку подій", – зазначила Каллас.

Водночас Столтенберг зазначив, що поки зарано робити висновки щодо наслідків переміщення групи Вагнера до Білорусі.

"Найважливіше те, що ми надсилаємо дуже чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивнику – в тому числі Москві і Мінську – про те, що ми готові захищати і обороняти кожен сантиметр території Альянсу від будь-якої загрози", – наголосив він.

Міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.

Білорусь межує з трьома країнами-членами НАТО – Латвією, Литвою і Польщею. Президент останньої, Анджей Дуда, раніше заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

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