Премьер Эстонии: Беларусь - непредсказуема и опасна, как и Россия

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны НАТО всегда рассматривали Беларусь как соагрессора в развязанной РФ войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы знаем, что Беларусь – как и Россия – непредсказуема и опасна, и это не изменилось. Поэтому, очевидно, что наша позиция по этому поводу также не изменилась. Я думаю, что мы также готовы к любому развитию событий", – отметила Каллас.

В то же время Столтенберг отметил, что пока рано делать выводы о последствиях перемещения группы Вагнера в Беларусь.

"Самое важное то, что мы посылаем очень четкий сигнал любому потенциальному противнику – в том числе Москве и Минску – о том, что мы готовы защищать и оборонять каждый сантиметр территории Альянса от любой угрозы", – подчеркнул он.

Министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

Беларусь граничит с тремя странами-членами НАТО – Латвией, Литвой и Польшей. Президент последней, Анджей Дуда, ранее заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.

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