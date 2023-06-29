Глава МЗС Литви: Угорщина має пояснити причини відкладення ратифікації членства Швеції в НАТО

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Угорщина має пояснити причини свого рішення відкласти питання про ратифікацію вступу Швеції до НАТО до осінньої сесії парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Ми сподіваємося, що Угорщина дуже чітко викладе причини і мотиви такого рішення. На жаль, ми поки що не почули чіткої позиції Угорщини з приводу того, чому затримується ратифікація протоколу про приєднання Швеції", – сказав Ландсбергіс.

За його словами, Угорщина має "чітко усвідомити" наслідки свого рішення для безпеки всього НАТО, а особливо для Балтійського регіону.

"Позиція Литви чітка і незмінна: ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати Швецію за столом переговорів НАТО на саміті у Вільнюсі", – додав глава литовського МЗС.

Ландсбергіс зазначив, що членство Швеції в НАТО буде "першим параметром успіху" Вільнюського саміту.

Напередодні стало відомо, що угорський парламент наступного тижня не планує розглядати ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу, що, найімовірніше, означає, що вона буде відкладена на осінь, коли депутати зберуться після літньої перерви.

Раніше ЗМІ припускали, що в Будапешті планують ратифікувати протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу на початку липня, за лічені дні перед самітом НАТО.

Як відомо, Угорщина й Туреччина – останні два члени НАТО, які досі не ратифікували протокол про вступ Швеції.