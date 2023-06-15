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Угорщина може схвалити членство Швеції у НАТО за кілька днів перед самітом Альянсу – ЗМІ

Четвер, 15 червня 2023, 15:26

У Будапешті планують ратифікувати протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу на початку липня, за лічені дні перед самітом НАТО.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє AFP, пише "Європейська правда". 

Весняна сесія угорського парламенту закінчиться у п’ятницю цього тижня, і голосування щодо протоколу про вступ Швеції у порядку денному немає. 

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Від пресслужби парламенту агентство дізналося, що після звичайної планується "позачергова літня сесія" і вона має закінчитися 7 липня. 

Саміт НАТО проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня. 

Як відомо, Угорщина й Туреччина – останні два члени НАТО, які досі не ратифікували протокол про вступ Швеції. 

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у минулу неділю вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, й висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.

Тим часом президент Туреччини знову натякнув, що Швеції не варто чекати на ратифікацію Анкари найближчим часом. 

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