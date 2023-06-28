ЗМІ: Угорщина відкладе ратифікацію членства Швеції в НАТО до осені

Угорський парламент наступного тижня не планує розглядати ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу, що, найімовірніше, означає, що вона буде відкладена на осінь, коли депутати зберуться після літньої перерви.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо порталу HVG.

Перед літніми канікулами наступного тижня має відбутись триденна сесія парламенту Угорщини. За інформацією HVG, законодавчий орган засідатиме в понеділок, вівторок і п'ятницю та розгляне, зокрема, закон про статус вчителів і проєкт бюджету на наступний рік.

"Але ратифікація вступу Швеції до НАТО все ще не включена до порядку денного, а це означає, що голосування, яке відкладається вже рік, напевно буде відкладено до осені", – пише видання.

Аналогічну інформацію навела й депутатка від опозиційної партії "Демократична коаліція" Агнеса Вадай, яка у Facebook написала: "Орбан не хоче голосувати щодо членства Швеції в НАТО і наступного тижня. Слуга Путіна!"

Раніше ЗМІ припускали, що в Будапешті планують ратифікувати протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу на початку липня, за лічені дні перед самітом НАТО.

Як відомо, Угорщина й Туреччина – останні два члени НАТО, які досі не ратифікували протокол про вступ Швеції.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, й висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.

Тим часом президент Туреччини знову натякнув, що Швеції не варто чекати на ратифікацію Анкари найближчим часом.