Глава МИД Литвы: Венгрия должна объяснить причины отложения ратификации членства Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Венгрия должна объяснить причины своего решения отложить вопрос о ратификации вступления Швеции в НАТО до осенней сессии парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Мы надеемся, что Венгрия очень четко изложит причины и мотивы такого решения. К сожалению, мы пока не услышали четкой позиции Венгрии по поводу того, почему задерживается ратификация протокола о присоединении Швеции", – сказал Ландсбергис.

По его словам, Венгрия должна "четко осознать" последствия своего решения для безопасности всего НАТО, а особенно для Балтийского региона.

"Позиция Литвы четкая и неизменная: мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Швецию за столом переговоров НАТО на саммите в Вильнюсе", – добавил глава литовского МИД.

Ландсбергис отметил, что членство Швеции в НАТО будет "первым параметром успеха" Вильнюсского саммита.

Накануне стало известно, что венгерский парламент на следующей неделе не планирует рассматривать ратификацию вступления Швеции в Североатлантический Альянс, что, скорее всего, означает, что она будет отложена на осень, когда депутаты соберутся после летнего перерыва.

Ранее СМИ предполагали, что в Будапеште планируют ратифицировать протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс в начале июля, за считанные дни перед саммитом НАТО.

Как известно, Венгрия и Турция – последние два члена НАТО, которые до сих пор не ратифицировали протокол о вступлении Швеции.