У Німеччині цьогоріч зросла кількість учнів з України

Кількість українських школярів у Німеччині з початку 2023 року зросла на понад 10 тисяч.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані Конференції міністрів освіти та культури, повідомляє DW.

Зазначається, що станом на кінець нинішнього навчального року у німецьких школах навчались 213 362 дітей та молоді з України.

У грудні 2022 року ця цифра становила 202 тисячі.

Більшість українських школярів прийняли землі Північний Рейн-Вестфалія (40 969), Баден-Вюртемберг (32 028) та Баварія (30 618).

Загалом у Німеччині школу відвідують близько 11 мільйонів учнів.

Раніше повідомлялося, що з нового навчального року українські діти, які проживають у Литві зі статусом тимчасового захисту, будуть навчатися в одних класах і групах разом з литовськими однолітками.

Також варто зазначити, що кількість людей, які мігрували до Німеччини у 2022 році, стала вищою, ніж будь-коли раніше.