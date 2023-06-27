Міграція в Німеччину досягнула рекордного рівня в 2022 році

Кількість людей, які мігрували до Німеччини у 2022 році, стала вищою, ніж будь-коли раніше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW із посиланням на федеральне статистичне агентство Destatis.

Зазначається, що основною причиною припливу мігрантів стала війна в Україні, яка змусила 1,1 мільйона українських біженців шукати порятунку в Німеччині.

Більшість українців, які в'їхали до Німеччини, прибули в період з березня по травень 2022 року, невдовзі після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. З серпня їхня кількість почала послідовно зменшуватися.

Кількість людей, які прибули з Сирії, Афганістану та Туреччини, також зросла у 2022 році порівняно з попереднім роком. Також дещо зросло прибуття людей з інших країн ЄС: чистий приріст склав 87 тисяч осіб порівняно з 81 тисячею в 2021 році.

Основними країнами походження мігрантів до Німеччини були Румунія, Польща та Болгарія, тоді як основними напрямками німецької еміграції були Швейцарія, Австрія та США.

При цьому близько 2,67 мільйона людей в'їхали в країну, а 1,2 мільйона виїхали, в результаті чого Німеччина отримала чистий приріст у 1,46 мільйона осіб.

Раніше повідомлялося, що Бундестаг голосами партій керівної коаліції ухвалив новий закон про імміграцію кваліфікованих працівників.