В Германии в этом году выросло количество учеников из Украины

Количество украинских школьников в Германии с начала 2023 года выросло более чем на 10 тысяч.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Конференции министров образования и культуры, сообщает DW.

Отмечается, что по состоянию на конец нынешнего учебного года в немецких школах учились 213 362 детей и молодежи из Украины.

В декабре 2022 года эта цифра составляла 202 тысячи.

Большинство украинских школьников приняли земли Северный Рейн-Вестфалия (40 969), Баден-Вюртемберг (32 028) и Бавария (30 618).

Всего в Германии школу посещают около 11 миллионов учеников.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года украинские дети, проживающие в Литве со статусом временной защиты, будут учиться в одних классах и группах вместе с литовскими сверстниками.

Также стоит отметить, что количество людей, которые мигрировали в Германию в 2022 году, стало выше, чем когда-либо прежде.