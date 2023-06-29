Сенат Франції схвалив семирічний оборонний бюджет у розмірі 413 млрд євро

Верхня палата французького парламенту в четвер підтримала законопроєкт про військове планування, який передбачає скеровування рекордних 413 мільярдів євро на оборону протягом наступних семи років.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Проєкт закону про військове програмування, який передбачає 413 мільярдів євро витрат на 2024-2030 роки, був ухвалений Сенатом у першому читанні. За нього проголосували 314 депутатів, 17 були проти.

За словами міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню, ухвалений у першому читанні закон про військове планування "визнає повернення жорсткої конкуренції між великими державами на тлі ядерного розповсюдження".

Додаткові кошти будуть спрямовані на модернізацію ядерного стримування, поліпшення умов для військовослужбовців та їхніх сімей, а також на поліпшення умов для резервістів з метою подвоєння чисельності їхнього особового складу до 80 тисяч на 2030 рік.

Версія законопроєкту, схвалена Сенатом, відрізняється від затвердженої в першому читанні Національною асамблеєю, бо пропонує, за словами голови Комітету із закордонних справ і оборони Сенату Крістіана Камбона, "бюджетну траєкторію з більш регулярним темпом прогресу".

Кріс того, Сенат Франції прописав за мету збільшити бюджет Збройних сил країни до 2% ВВП з 2025 року, тоді як уряд вважає за краще прогнозувати діапазон "між 2025 і 2027 роками".

Наступного четверга, 6 липня, обидві палати парламенту Франції спробують узгодити компромісну версію законопроєкту у спільному комітеті, а уряд сподівається на остаточне ухвалення до 14 липня.

Пропозицію збільшити оборонні витрати президент Франції Емманюель Макрон висунув на початку року, заявивши, що це допоможе забезпечити трансформацію армії для реагування на численні потенційні загрози.