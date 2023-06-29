Сенат Франции одобрил семилетний оборонный бюджет в размере 413 млрд евро

Верхняя палата французского парламента в четверг поддержала законопроект о военном планировании, который предусматривает направление рекордных 413 миллиардов евро на оборону в течение следующих семи лет.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Проект закона о военном программировании, который предусматривает 413 миллиардов евро расходов на 2024-2030 годы, был принят Сенатом в первом чтении. За него проголосовали 314 депутатов, 17 были против.

По словам министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, принятый в первом чтении закон о военном планировании "признает возвращение жесткой конкуренции между великими державами на фоне ядерного распространения".

Дополнительные средства будут направлены на модернизацию ядерного сдерживания, улучшение условий для военнослужащих и их семей, а также на улучшение условий для резервистов с целью удвоения численности их личного состава до 80 тысяч к 2030 году.

Версия законопроекта, одобренная Сенатом, отличается от утвержденной в первом чтении Национальной ассамблеей, так как предлагает, по словам председателя Комитета по иностранным делам и обороне Сената Кристиана Камбона, "бюджетную траекторию с более регулярным темпом прогресса".

Кроме того, Сенат Франции прописал целью увеличить бюджет Вооруженных сил страны до 2% ВВП с 2025 года, тогда как правительство предпочитает прогнозировать диапазон "между 2025 и 2027 годами".

В следующий четверг, 6 июля, обе палаты парламента Франции попытаются согласовать компромиссную версию законопроекта в совместном комитете, а правительство надеется на окончательное принятие до 14 июля.

Предложение увеличить оборонные расходы президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул в начале года, заявив, что это поможет обеспечить трансформацию армии для реагирования на многочисленные потенциальные угрозы.