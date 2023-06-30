Європейські соціалісти виключили "Грузинську мрію" зі своїх лав через її ідейний розворот

Партія європейських соціалістів (PES) офіційно ухвалила рішення виключити правлячу партію Грузії "Грузинська мрія" зі свого складу у зв’язку зі зміною її курсу та останніми подіями у Грузії.

Про це йдеться у заяві партії, пише "Європейська правда".

Рішення прийняли попри заяву "Мрії" понад місяць тому, що вони самі виходять з партії, тому що "ідеологічна трансформація (PES) неприйнятна і несумісна з цінностями партії та грузинського народу".

На засіданні 29 червня керівництво партії обговорило останні події у Грузії і під час цього члени політради повторили стурбованість тими позиціями, які останнім часом просуває "Грузинська мрія", та публічними заявами партії.

"Керівництво PES дійшло висновку, що за діяльністю і позиціями "Грузинська мрія" має великі розбіжності з цінностями PES. З огляду на це, керівництво PES запропонувало припинити усі стосунки з "Грузинською мрією", невідкладно з моменту прийняття рішення. Члени політради ратифікували рішення одностайно", – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, партія європейських соціалістів складається з політичних партій національного рівня з усіх держав-членів ЄС, а також з-за меж Євросоюзу. Її політичною групою в Європейському парламенті є Прогресивний альянс соціалістів і демократів.

Одним з фінальних поштовхів до розриву співпраці з "Грузинською мрією" став виступ прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі на Конференції консервативної політичної дії (CPAC) в Угорщині.

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