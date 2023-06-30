Европейские социалисты исключили "Грузинскую мечту" из своих рядов из-за ее идейного разворота

Партия европейских социалистов (PES) официально приняла решение исключить правящую партию Грузии "Грузинская мечта" из своего состава в связи с изменением ее курса и последними событиями в Грузии.

Об этом говорится в заявлении партии, пишет "Европейская правда".

Решение приняли несмотря на заявление "Мечты" более месяца назад, что они сами выходят из партии, потому что "идеологическая трансформация (PES) неприемлема и несовместима с ценностями партии и грузинского народа".

На заседании 29 июня руководство партии европейских социалистов обсудило последние события в Грузии и во время этого члены политсовета повторили обеспокоенность теми позициями и заявлениями, которые в последнее время продвигает "Грузинская мечта".

"Руководство PES пришло к выводу, что по деятельности и позициям "Грузинская мечта" имеет большие расхождения с ценностями PES. Учитывая это, руководство PES предложило прекратить все отношения с "Грузинской мечтой", безотлагательно с момента принятия решения. Члены политсовета ратифицировали решение единогласно", – отмечается в сообщении.

Напомним, партия европейских социалистов состоит из политических партий национального уровня из всех государств-членов ЕС, а также из-за пределов Евросоюза. Ее политической группой в Европейском парламенте является Прогрессивный альянс социалистов и демократов.

Одним из финальных толчков к разрыву сотрудничества с "Грузинской мечтой" стало выступление премьер-министра Ираклия Гарибашвили на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии.

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