Польські фермери вимагають призупинити імпорт малини з України

Асоціація польських садівників звернулася до прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького з проханням призупинити імпорт українських фруктів і ягід, що, за їхніми словами, призводить до різкого падіння попиту на місцеву продукцію й зниження цін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За даними польських фермерів, з України до Польщі було ввезено понад 40 тисяч тонн замороженої малини, що становить половину річного польського виробництва. У результаті багато виробників відмовилися від збору врожаю на тлі падіння цін.

"Ситуація на ринку малини, призначеної для експорту, є критичною. Закупівельна ціна постійно падає, а численні переробні підприємства оголошують про призупинення закупівель", – наполягає голова Асоціації польських фермерів Мирослав Малішевський.

На цьому тлі близько 150 виробників малини розпочали протести в Люблінському воєводстві на сході Польщі проти лібералізації імпорту сільськогосподарської продукції з України, яку ЄС запровадив рік тому.

Перед подібними труднощами, як очікується, постануть польські фермери, що вирощують яблука: масовий імпорт дешевого яблучного соку з України може призвести до падіння попиту на польські яблука, а разом з ним – і цін.

Малішевський підкреслив, що Асоціація повідомила про проблему міністру сільського господарства Польщі Роберту Телюсу та комісару ЄС із питань захисту прав споживачів сільськогосподарської продукції.

"Ми вимагаємо від Єврокомісії, щоб Україна запровадила найкращі стандарти виробництва агропродовольчої продукції в ЄС. Оскільки в України дешевша й менш якісна продукція, ми не можемо конкурувати з українськими виробниками", – додав він.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п’яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати.

Президент Польщі Анджей Дуда цього тижня заявив, що Україна та ЄС мають повернути регулярний товарообіг без обмежень, що були запроваджені раніше на вимогу Варшави.