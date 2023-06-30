Польские фермеры требуют приостановить импорт малины из Украины

Ассоциация польских садоводов обратилась к премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому с просьбой приостановить импорт украинских фруктов и ягод, что, по их словам, приводит к резкому падению спроса на местную продукцию и снижению цен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По данным польских фермеров, из Украины в Польшу было ввезено более 40 тысяч тонн замороженной малины, что составляет половину годового польского производства. В результате многие производители отказались от сбора урожая на фоне падения цен.

"Ситуация на рынке малины, предназначенной для экспорта, является критической. Закупочная цена постоянно падает, а многочисленные перерабатывающие предприятия объявляют о приостановке закупок", – настаивает председатель Ассоциации польских фермеров Мирослав Малишевский.

На этом фоне около 150 производителей малины начали протесты в Люблинском воеводстве на востоке Польши против либерализации импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, которую ЕС ввел год назад.

Перед подобными трудностями, как ожидается, окажутся польские фермеры, выращивающие яблоки: массовый импорт дешевого яблочного сока из Украины может привести к падению спроса на польские яблоки, а вместе с ним – и цен.

Малишевский подчеркнул, что Ассоциация сообщила о проблеме министру сельского хозяйства Польши Роберту Телюсу и комиссару ЕС по вопросам защиты прав потребителей сельскохозяйственной продукции.

"Мы требуем от Еврокомиссии, чтобы Украина ввела лучшие стандарты производства агропродовольственной продукции в ЕС. Поскольку в Украине более дешевая и менее качественная продукция, мы не можем конкурировать с украинскими производителями", – добавил он.

Напомним, ранее Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

Президент Польши Анджей Дуда на этой неделе заявил, что Украина и ЕС должны вернуть регулярный товарооборот без ограничений, которые были введены ранее по требованию Варшавы.