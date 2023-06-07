У Польщі розкритикували висвітлення масштабного антиурядового протесту на держканалі

Польська Національна рада з питань телебачення і радіомовлення отримала численні скарги на те, як державний канал TVP висвітлювали масовий антиурядовий протест, організований опозиційною "Громадянською платформою", в неділю.

Про це, як пише "Європейська правда", в коментарі AP повідомила речниця відомства Тереза Брикчинська.

За її словами, Нацрада отримала 12 скарг на "відсутність плюралізму, об'єктивності, порушення законодавства про засоби масової інформації, відсутність прямого включення маршу і (скарги – ред.) на зміст інформаційних програм" телеканалу TVP.

Брикчинська додала, що рада – яку контролює партія влади "Право і справедливість" – проаналізує скарги і звернеться до TVP по роз'яснення.

Державний мовник TVP відмовився транслювати масовий антиурядовий марш у Варшаві в неділю, на якому, за словами організаторів, зібрались 500 тисяч людей. Він натомість сказав, що учасників було не більш як 150 тисяч.

Крім того, TVP назвав акцію "маршем ненависті" через антиурядові гасла, а в певний момент почав транслювати Національний парад гуртків сільських домогосподарок. А репортер каналу підходив до людей із мікрофоном без логотипа, аби приховати свою приналежність до державного медіа.

Відповідаючи на запитання про відсутність прямої трансляції маршу на TVP, речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що "в Польщі немає зобов'язання повідомляти про кожен марш "Громадянської платформи".

Контроль "Права і справедливості" над ЗМІ був однією із багатьох проблем, які порушили учасники протесту.

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