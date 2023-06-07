В Польше раскритиковали освещение масштабного антиправительственного протеста на госканале

Польский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получил многочисленные жалобы на то, как государственный канал TVP освещали массовый антиправительственный протест, организованный оппозиционной "Гражданской платформой", в воскресенье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в комментарии AP сообщила пресс-секретарь ведомства Тереза Брикчинская.

По ее словам, Нацсовет получил 12 жалоб на "отсутствие плюрализма, объективности, нарушение законодательства о средствах массовой информации, отсутствие прямого включения марша и (жалобы – ред.) на содержание информационных программ" телеканала TVP.

Брикчинская добавила, что совет – который контролирует партия власти "Право и справедливость" – проанализирует жалобы и обратится к TVP за разъяснениями.

Государственный вещатель TVP отказался транслировать массовый антиправительственный марш в Варшаве в воскресенье, на котором, по словам организаторов, собрались 500 тысяч человек. Он вместо этого сказал, что участников было не более 150 тысяч.

Кроме того, TVP назвал акцию "маршем ненависти" из-за антиправительственных лозунгов, а в определенный момент начал транслировать Национальный парад кружков сельских домохозяек. А репортер канала подходил к людям с микрофоном без логотипа, чтобы скрыть свою принадлежность к государственному медиа.

Отвечая на вопрос об отсутствии прямой трансляции марша на TVP, представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что "в Польше нет обязательства сообщать о каждом марше "Гражданской платформы".

Контроль "Права и справедливости" над СМИ был одной из многих проблем, которые подняли протестующие.

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