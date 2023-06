Лідер найбільшої політичної групи ЄС підтримав антиурядові протести у Польщі

Президент групи Європейської народної партії Манфред Вебер, що очолює також фракцію ЄНП у Європарламенті, відкрито виступив на підтримку антиурядових протестів у Польщі.

Заяву про це зробив сам політик, а також офіційний twitter-канал партійної групи.

При цьому партійний аккаунт натякнув, що за чинної влади, на думку ЄНП, Польща залишила своє місце в Європі.

"Надія. Сила. Демократія. Польський народ марширує за краще майбутнє, за європейське майбутнє", – заявив Вебер, додавши, що організатори протесту "відстоюють проєвропейську Польщу, засновану на верховенстві права".

Партійна група ЄНП у офіційному повідомленні назвала фото з Варшави "найважливішими світлинами дня".

🇵🇱5️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣🇪🇺



This is the most important photo of the day.



Five hundred thousand Poles took to the streets to demand a free, democratic, and European Poland🇵🇱.



Poles, bring back Poland to the heart of the EU🇪🇺, where it belongs! #Marsz4czerwca pic.twitter.com/2ewTH4Ckej