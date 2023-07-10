Ердоган вірить у спрощений процес вступу України до НАТО
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Україна може розраховувати на спрощений процес вступу до НАТО у майбутньому.
Як передає "Європейська правда", турецький очільник виступив на брифінгу, повідомляє агентство Anadolu.
Ердоган прокоментував прагнення України вступити в Альянс перед вильотом на саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.
"Анкара підтримує територіальну цілісність України, а також вірить у подальше спрощення процесу вступу Києва до НАТО", – заявив Ердоган.
За його словами, Туреччина "виступає за якнайшвидший справедливий і довгостроковий мир в Україні".
"У такий критичний період, учасники саміту планують обговорити дуже важливі рішення, які, безумовно, зроблять внесок у зміцнення оборони Альянсу. Разом з тим, планується розглянути рішення щодо України, ухвалені на Мадридському саміті військово-політичного блоку", – зазначив Ердоган.
Минулого тижня турецький президент підтримав членство України в Північноатлантичному альянсі.
За словами міністра закордонних справ Дмитро Кулеби, після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.
Раніше віцепрем'єрка Ольга Стефанішина висловила переконання, що НАТО може запросити Україну до вступу навіть під час війни, а завершити процес – тоді, коли дозволять обставини.