Эрдоган верит в упрощенный процесс вступления Украины в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Украина может рассчитывать на упрощенный процесс вступления в НАТО в будущем.

Как передает "Европейская правда", турецкий глава выступил на брифинге, сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган прокомментировал стремление Украины вступить в Альянс перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

"Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, а также верит в дальнейшее упрощение процесса вступления Киева в НАТО", – заявил Эрдоган.

По его словам, Турция "выступает за скорейший справедливый и долгосрочный мир в Украине".

"В такой критический период, участники саммита планируют обсудить очень важные решения, которые, безусловно, внесут вклад в укрепление обороны Альянса. Вместе с тем, планируется рассмотреть решения по Украине, принятые на Мадридском саммите военно-политического блока", – отметил Эрдоган.

На прошлой неделе турецкий президент поддержал членство Украины в Североатлантическом альянсе.

По словам министра иностранных дел Дмитрий Кулебы, после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина выразила убеждение, что НАТО может пригласить Украину к вступлению даже во время войны, а завершить процесс – тогда, когда позволят обстоятельства.