Ердоган: Україна, безсумнівно, заслуговує на членство в НАТО

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтримав членство України в Північноатлантичному Альянсі.

Такі слова Ердогана пролунали на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі в п’ятницю, його цитує агентство Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

Під час візиту Зеленського до Туреччини лідери порушували питання майбутнього членства України в НАТО.

"Україна, без сумніву, заслуговує на членство в НАТО", – заявив у своєму виступі турецький президент.

Він підкреслив роль Туреччини в підтримці територіального суверенітету й цілісності України, а також у посередництві між Києвом і Москвою під час активної фази війни.

"Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб ще раз наголосити на тому, на чому я завжди наполягав: у справедливого миру немає тих, хто програв. Незважаючи на розбіжності в розумінні між сторонами, ми щиро прагнемо повернутися до пошуку миру якнайшвидше", – вважає Ердоган.

Своєю чергою президент України на пресконференції зазначив, що в контексті співпраці в межах НАТО, зокрема підготовки до саміту у Вільнюсі, порушив питання щодо запрошення України до членства в Альянсі.

"Був радий почути, що президент (Туреччини. – Ред.) сказав, що Україна заслуговує стати членом НАТО", – зауважив Зеленський.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи. Водночас він не став розкривати зміст майбутнього рішення НАТО щодо членства України.

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