Литва надіслала Білорусі ноту через зупинку руху на пункті пропуску

Міністерство закордонних справ Литви надіслало Білорусі ноту щодо зупинки руху на пункті пропуску Мядінінкай – Кам’яний Лог у суботу та неділю, коли там застряг громадянин Пакистану.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У понеділок литовське МЗС підтвердило, що напередодні надіслало до посольства Білорусі у Вільнюсі ноту, де нагадало про необхідність протягом 24 годин повідомляти про припинення руху через пункт пропуску державного кордону.

"Міністерство закордонних справ Литовської Республіки також укотре наполягало на тому, щоб білоруські органи забезпечили належний контроль осіб, які перетинають державний кордон", – йдеться в коментарі відомства.

У суботу Служба охорони державного кордону Литви призупинила перетин кордону з Білоруссю в пункті пропуску "Мядінінкай" через інцидент із білоруськими прикордонниками.

Громадянин Пакистану, який намагався в п'ятницю в'їхати до Литви за підробленими документами, пробув на контрольно-пропускному пункті в Мядінінкай до вечора неділі, після чого його пустила назад білоруська сторона, розблокувавши рух.

Нагадаємо, що Литва посилила прикордонну безпеку у зв’язку з проведенням у Вільнюсі саміту Північноатлантичного Альянсу 11-12 липня, а також імовірним переміщенням до Білорусі найманців групи Вагнера.

Раніше Департамент держбезпеки Литви попередив про небезпеку поїздок до Білорусі через активізацію розвідки країни, яка намагається вербувати литовських громадян.