Литва направила Беларуси ноту из-за остановки движения на пункте пропуска

Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси ноту об остановке движения на пункте пропуска Мядининкай – Каменный Лог в субботу и воскресенье, когда там застрял гражданин Пакистана.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В понедельник литовский МИД подтвердил, что накануне направил в посольство Беларуси в Вильнюсе ноту, где напомнил о необходимости в течение 24 часов сообщать о прекращении движения через пункт пропуска государственной границы.

"Министерство иностранных дел Литовской Республики также в очередной раз настаивало на том, чтобы белорусские органы обеспечили надлежащий контроль лиц, пересекающих государственную границу", – говорится в комментарии ведомства.

В субботу Служба охраны государственной границы Литвы приостановила пересечение границы с Беларусью в пункте пропуска "Мядининкай" из-за инцидента с белорусскими пограничниками.

Гражданин Пакистана, который пытался в пятницу въехать в Литву по поддельным документам, пробыл на контрольно-пропускном пункте в Мядининкай до вечера воскресенья, после чего его пустила обратно белорусская сторона, разблокировав движение.

Напомним, что Литва усилила пограничную безопасность в связи с проведением в Вильнюсе саммита Североатлантического Альянса 11-12 июля, а также вероятным перемещением в Беларусь наемников группы Вагнера.

Накануне Департамент госбезопасности Литвы предупредил об опасности поездок в Беларусь из-за активизации разведки страны, которая пытается вербовать литовских граждан.