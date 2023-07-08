У Литві пояснили закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю

Служба охорони державного кордону Литви призупинила перетин кордону з Білоруссю в пункті пропуску "Мядінінкай" через інцидент із білоруськими прикордонниками.

Про це в коментарі агенції BNS повідомив речник VSAT Гедрюс Мішутіс, пише "Європейська правда".

Як пояснила прикордонна служба Литви, в п’ятницю ввечері литовські прикордонники перевіряли документи пасажирів рейсового автобуса Мінськ-Вільнюс і виявили в одного з пасажирів – громадянина Пакистану – підроблені румунські документи.

У таких випадках людині відмовляють у в'їзді в країну і повертають до країни походження, але, кажуть у VSAT, білоруська сторона відмовилася його прийняти.

"Досі ми намагалися поговорити з ними, поінформувати про ситуацію, але вони не впускають людину, хоча зобов'язані це зробити. Він практично сидить на стіні, на (прикордонній. – ред.) лінії. Іноді лягає на асфальт", – пояснює речник литовських прикордонників Мішутіс.

Через це VSAT і ухвалила рішення зупинити рух через "Мядінінкай" в обох напрямках, підкресливши, що подібний випадок за останні кілька років відбувається втретє – і що в усіх попередніх випадках Білорусь зрештою впускала іноземців.

У Державному прикордонному комітеті Білорусі вже встигли звинуватити Литву в погрозах і заявити, що іноземець перетнув литовський бік кордону за чинними документами.

Нагадаємо, що Литва посилила прикордонну безпеку у зв’язку з проведенням у Вільнюсі саміту Північноатлантичного Альянсу 11-12 липня, а також імовірним переміщенням до Білорусі найманців групи Вагнера.

Напередодні Департамент держбезпеки Литви попередив про небезпеку поїздок до Білорусі через активізацію розвідки країни, яка намагається вербувати литовських громадян.