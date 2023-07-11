Протистояння з Пригожиним не перетворило Путіна з бульдога на пуделя – прем'єр Латвії

Прем'єр Латвії Криш'яніс Каріньш не вважає, що протистояння з ватажком найманців ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним зробило президента РФ менш небезпечним.

Про це він сказав під час публічного форуму, який відбувається одночасно з самітом НАТО у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Якщо група Вагнера потенційно прибуде у Білорусь, я не думаю, що хтось всерйоз думає, що навіть 6 тисяч солдатів стануть прямою загрозою для НАТО", – зазначив він.

"Але уявімо, що навіть 500 добре тренованих найманців стануть тестувати міграційні шляхи, що ми будемо робити, якщо вони прийдуть в Європу?" – запитав Каріньш.

Саме тому він наголосив на необхідності підтримувати високу готовність до реагування на кордонах Литви, Латвії та Естонії.

"Якщо хтось думає, що Путін зараз слабкий, певною мірою, це можна порівняти з тим, як два бульдоги б'ються один з одним, і один показує себе слабшим, то це не означає, що він перетворюється на пуделя. Це все ще два бульдоги", – заявив Каріньш.

"Ми не бачимо зменшення загрози, ми не бачимо змін у Росії. Це означає, що з нашого боку має бути готовність високого рівня", – додав він.

Нагадаємо, за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії ватажок Вагнера Євгеній Пригожин мав вирушити із частиною своїх найманців у Білорусь.

Після цього міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

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