Премьер Латвии Кришьянис Кариньш не считает, что противостояние с главарем наемников ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным сделало президента РФ менее опасным.

Об этом он сказал во время публичного форума, который проходит одновременно с саммитом НАТО в Вильнюсе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Если группа Вагнера потенциально прибудет в Беларусь, я не думаю, что кто-то всерьез думает, что даже 6 тысяч солдат станут прямой угрозой для НАТО", – отметил он.

"Но представим, что даже 500 хорошо тренированных наемников станут тестировать миграционные пути. Что мы будем делать, если они придут в Европу?" – спросил Кариньш.

Именно поэтому он отметил необходимость поддерживать высокую готовность к реагированию на границах Литвы, Латвии и Эстонии.

"Если кто-то думает, что Путин сейчас слаб, то в определенной степени, это можно сравнить с тем, как два бульдога дерутся друг с другом, и один показывает себя слабее. Но это не значит, что он превращается в пуделя. Это все еще два бульдога", – заявил Кариньш.

"Мы не видим уменьшения угрозы, мы не видим изменений в России. Это означает, что с нашей стороны должна быть готовность высокого уровня", – добавил он.

Напомним, по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко после мятежа в России главарь Вагнера Евгений Пригожин должен был отправиться с частью своих наемников в Беларусь.

После этого министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь – это очень негативный сигнал для его страны.

Читайте также: Почему Запад начинает всерьез готовиться к развалу России