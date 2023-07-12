Кулеба назвав строки, коли F-16 з'являться в українському небі

Українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах F-16 у серпні, можливо, на початку вересня 2023 року.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

Глави МЗС висловив думку, що "якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіка".

За його словами, поки українські пілоти будуть освоювати американські винищувачі, паралельно йтиме підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків і самих літаків Україні.

Крім того, зауважив Кулеба, підготовки потребують техніки, інженери й інфраструктура, обмовившись, що "є багато нюансів, тому графік може зсуватися".

"Але зараз і міністр оборони тут працює дуже активно. Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес", – резюмував Кулеба.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ України та Данії на полях саміту НАТО поговорили про перспективи надання Україні F-16, а також посилення української артилерії.

Нагадаємо, у вівторок 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.