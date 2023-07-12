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Кулеба і глава МЗС Данії на полях саміту НАТО обговорили F-16 та посилення артилерії

Середа, 12 липня 2023, 10:32

Міністри закордонних справ України та Данії на полях саміту НАТО поговорили про песпективи надання Україні F-16, а також посилення української артилерії.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що на зустрічі з данським колегою Ларсом Люкке подякував йому за провідну роль Данії в оформленні "літакової коаліції".

"Українські пілоти і техніки невдовзі почнуть освоювати  F-16, і ми розраховуємо на прискорення надання цих винищувачів. Також ми обговорили способи посилити артилерійські спроможності України", – зазначив Кулеба. 

Нагадаємо, у вівторок 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Наприкінці червня уряд Данії анонсував 1,3 млрд данських крон (близько 170 млн євро) на військову підтримку України.

Пакет допомоги серед іншого включає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси, машини для розмінування та кошти на придбання артилерійських снарядів.

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