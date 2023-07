Кулеба і глава МЗС Данії на полях саміту НАТО обговорили F-16 та посилення артилерії

Міністри закордонних справ України та Данії на полях саміту НАТО поговорили про песпективи надання Україні F-16, а також посилення української артилерії.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що на зустрічі з данським колегою Ларсом Люкке подякував йому за провідну роль Данії в оформленні "літакової коаліції".

I met with @LarsLoekke to thank Denmark for leading the way on the aviation coalition. Ukrainian pilots and technicians will soon begin training to operate F-16s and we count on speeding up the delivery of jets. We also discussed ways to boost Ukraine’s artillery capabilities. pic.twitter.com/6sPPK6cio5