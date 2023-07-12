Кулеба і глава МЗС Данії на полях саміту НАТО обговорили F-16 та посилення артилерії

Міністри закордонних справ України та Данії на полях саміту НАТО поговорили про песпективи надання Україні F-16, а також посилення української артилерії.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що на зустрічі з данським колегою Ларсом Люкке подякував йому за провідну роль Данії в оформленні "літакової коаліції".

I met with @LarsLoekke to thank Denmark for leading the way on the aviation coalition. Ukrainian pilots and technicians will soon begin training to operate F-16s and we count on speeding up the delivery of jets. We also discussed ways to boost Ukraine’s artillery capabilities. pic.twitter.com/6sPPK6cio5 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 12, 2023

"Українські пілоти і техніки невдовзі почнуть освоювати F-16, і ми розраховуємо на прискорення надання цих винищувачів. Також ми обговорили способи посилити артилерійські спроможності України", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, у вівторок 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Наприкінці червня уряд Данії анонсував 1,3 млрд данських крон (близько 170 млн євро) на військову підтримку України.

Пакет допомоги серед іншого включає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси, машини для розмінування та кошти на придбання артилерійських снарядів.