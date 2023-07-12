Кулеба назвал сроки, когда F-16 появятся в украинском небе

Украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16 в августе, возможно, в начале сентября 2023 года.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД выразил мнение, что "если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком".

По его словам, пока украинские пилоты будут осваивать американские истребители, параллельно будет идти подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов и самих самолетов Украине.

Кроме того, заметил Кулеба, в подготовке нуждаются техники, инженеры и инфраструктура, оговорившись, что "есть много нюансов, поэтому график может сдвигаться".

"Но сейчас и министр обороны здесь работает очень активно. Мы делаем совместно все для того, чтобы максимально ускорить этот процесс", – резюмировал Кулеба.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Дании на полях саммита НАТО поговорили о перспективах предоставления Украине F-16, а также усиления украинской артиллерии.

Напомним, во вторник 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.