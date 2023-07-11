Група з 11 країн сформувала коаліцію для навчання українських пілотів на F-16

У вівторок, 11 липня, 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

"Сьогодні 11 країн-партнерів і Україна підписали меморандум, який визначає умови. Я особливо вдячний Данії та Нідерландам за виняткове лідерство у цьому процесі", – зазначив він.

Резніков зазначив, що меморандум передбачає, що українські пілоти, техніки та інший персонал візьмуть участь у навчальній програмі.

Також існує можливість включення в програму інших типів винищувачів.

Коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повнофункціональних можливостей F-16.

"F-16 захищатимуть небо України та східний фланг НАТО. Українські повітряні сили готові опанувати їх якнайшвидше", – додав Резніков.

Як повідомило данське Міністерство оборони, Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія домовилися розпочати підготовку українців на F-16.

Очікується, що навчання розпочнеться наприкінці літа і відбуватиметься в Данії.

"Дуже важливо, щоб українці отримали можливість захищати свій повітряний простір. Перший крок – навчити українців літати, обслуговувати і ремонтувати літаки F-16 на базовому тактичному і технічному рівні. Це велика і довгострокова робота, тому важливо, що зараз ми маємо широке коло країн, які об'єднують свої зусилля для виконання цього завдання. У довгостроковій перспективі це матиме велике і важливе значення для боротьби України за свободу", – сказав виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Наприкінці червня ЗМІ повідомили, що держави, які входять у так звану коаліцію винищувачів, розглядають Румунію як можливе місце для навчання українських льотчиків керуванню винищувачами F-16.

Після цього в Румунії підтвердили, що хочуть створити в країні центр підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16, яким зможуть користуватись члени НАТО і країни-союзники.