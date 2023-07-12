Франція допомогла підготувати вже понад 5 тисяч українських військових

Франція забезпечила підготовку вже понад 5 тисяч українських військових, а під кінець року ця цифра досягне близько 7 тисяч.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, пише "Європейська правда".

Він повідомив, що завдяки Франції вишкіл пройшли близько 5200 українських військових, з яких 1600 – на території Польщі. До кінця року ця цифра сягне 7000 осіб.

Le soutien de la France à l’Ukraine ne faiblit pas. 🇫🇷🇺🇦



Près de 5 200 soldats ukrainiens ont déjà été formés par la France dont 1 600 en Pologne. Près de 7 000 le seront d’ici à la fin de l’année. pic.twitter.com/7ovZidiyy6 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 12, 2023

Лекорню зазначив, що це програма "з високою доданою вартістю" і адаптована до нагальних потреб українців. Зокрема, їх вчать користуватися технікою, яку передала Франція – як САУ Caesar, ЗРК SAMP/T так звані "колісні танки" AMX-10 RC та інше.

Робота ведеться так, щоби формувати злагоджені батальйони (500-600 осіб), які можуть діяти як цілісна тактична одиниця.

Нагадаємо, на полях саміту НАТО у Вільнюсі Франція пообіцяла збільшити військову допомогу Україні на 170 млн євро. Президент Макрон того ж дня повідомив про рішення надати Україні далекобійні ракети SCALP, більше відомі за британською назвою Storm Shadow.