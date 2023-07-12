Укр Рус Eng

Франція допомогла підготувати вже понад 5 тисяч українських військових

Середа, 12 липня 2023, 13:11

Франція забезпечила підготовку вже понад 5 тисяч українських військових, а під кінець року ця цифра досягне близько 7 тисяч.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, пише "Європейська правда".

Він повідомив, що завдяки Франції вишкіл пройшли близько 5200 українських військових, з яких 1600 – на території Польщі. До кінця року ця цифра сягне 7000 осіб. 

Лекорню зазначив, що це програма "з високою доданою вартістю" і адаптована до нагальних потреб українців. Зокрема, їх вчать користуватися технікою, яку передала Франція – як САУ Caesar, ЗРК SAMP/T так звані "колісні танки" AMX-10 RC та інше.

Робота ведеться так, щоби формувати злагоджені батальйони (500-600 осіб), які можуть діяти як цілісна тактична одиниця. 

Нагадаємо, на полях саміту НАТО у Вільнюсі Франція пообіцяла збільшити військову допомогу Україні на 170 млн євро. Президент Макрон того ж дня повідомив про рішення надати Україні далекобійні ракети SCALP, більше відомі за британською назвою Storm Shadow.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція