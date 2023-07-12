Франция помогла подготовить уже более 5 тысяч украинских военных

Франция обеспечила подготовку уже более 5 тысяч украинских военных, а к концу года эта цифра достигнет около 7 тысяч.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, пишет "Европейская правда".

Он сообщил, что благодаря Франции обучение прошли около 5200 украинских военных, из которых 1600 – на территории Польши. До конца года эта цифра достигнет 7000 человек.

Le soutien de la France à l’Ukraine ne faiblit pas. 🇫🇷🇺🇦



Près de 5 200 soldats ukrainiens ont déjà été formés par la France dont 1 600 en Pologne. Près de 7 000 le seront d’ici à la fin de l’année. pic.twitter.com/7ovZidiyy6 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 12, 2023

Лекорню отметил, что это программа "с высокой добавленной стоимостью" и адаптированная к насущным потребностям украинцев. В частности, их учат пользоваться техникой, которую передала Франция – такой как САУ Caesar, ЗРК SAMP/T так называемые "колесные танки" AMX-10 RC и прочее.

Работа ведется так, чтобы формировать слаженные батальоны (500-600 человек), которые могут действовать как целостная тактическая единица.

Напомним, на полях саммита НАТО в Вильнюсе Франция пообещала увеличить военную помощь Украине на 170 млн евро. Президент Эммануэль Макрон в тот же день сообщил о решении предоставить Украине дальнобойные ракеты SCALP, больше известные под британским названием Storm Shadow.