Франція надасть Україні далекобійні ракети

Франція вирішила передати Україні ракети, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО у Вільнюсі.

У спілкуванні з журналістами він оголосив про рішення передати Україні далекобійні ракети, не згадуючи назву.

"Ми вирішили надати Україні нові ракети, які дозволять бити в глибину (тилу противника. – Прим. ЄП). Вони будуть застосовуватися згідно з досягнутими нами домовленостями", – сказав Макрон.

Президент додав, що для Франції важливо надіслати Україні сигнал про підтримку на тлі російської агресії і про єдність НАТО.

Макрон не згадав конкретну назву озброєння, але, скоріш за все, йдеться про ракети SCALP "повітря-земля" – ті ж самі, що у Британії мають назву Storm Shadow, оскільки це франко-британська розробка.

Нагадаємо, міністр оборони Британії заявив, що точність Storm Shadow в Україні була "практично безпомилковою".