Франція пообіцяла збільшити військову допомогу Україні на 170 млн євро

Міністерства оборони Франції і України на саміті НАТО у Вільнюсі підписали угоду, яка, зокрема, передбачає збільшення військової допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

На полях саміту у Вільнюсі він провів зустріч із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Угода передбачає збільшення військової допомоги Україні збільшиться на 170 млн євро.

Також буде спрощено процес закупівлі та постачання озброєнь до України.

Крім того, встановлені рамки для спільного виробництва запчастин та обслуговування іноземного озброєння та техніки.

