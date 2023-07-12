В Нідерландах ще не мають згоди США на постачання літаків Україні – Вашингтон спостерігає

Уряд Нідерландів, який готовий надати України винищувачі F-16, наразі має дозвіл лише на навчання українських пілотів, яке затягнеться мінімум на 6-8 місяців.

Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на експертному форумі на полях саміту НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Представниця уряду висловила впевненість, що рано чи пізно США дозволять передати літаки Україні, але не береться прогнозувати, коли це станеться.

"Якщо ви тренуєте українців на певному літаку, то має бути перспектива, що колись вони зможуть їх використовувати, але це потребує окремого дозволу за американською системою", – заявила вона, наголосивши, що наразі такого дозволу немає.

Наразі Вашингтон дає зелене світло тільки на навчання, пояснила міністерка.

"Але я б не сказала, що Вашингтон затягує. Він дивиться на те, як іде перший крок (тобто навчання)" – пояснила вона.

Оллонгрен також спрогнозувала терміни навчання – воно не має завершитися у 2023 році

"Ми розраховуємо, що за 6-8 місяців тренування для пілотів може бути завершене. Утім, ми не знаємо, якими є мовні знання, від цього залежить. І 6-8 місяців – це дуже мало. Скільки треба для інженерів – ми не знаємо", – заявила вона.

Раніше український міністр Дмитро Кулеба назвав строки, коли F-16 з'являться в українському небі.

Як відомо, група з 11 країн сформувала коаліцію для навчання українських пілотів на F-16.