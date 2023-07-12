Нидерланды еще не получили согласия США на поставку самолетов Украине - Вашингтон наблюдает

Правительство Нидерландов, которое готово предоставить Украине истребители F-16, пока получило разрешение только на обучение украинских пилотов, и оно затянется минимум на 6-8 месяцев.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на экспертном форуме на полях саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Представительница правительства выразила уверенность, что рано или поздно США позволят передать самолеты Украине, но не берется прогнозировать, когда это произойдет.

"Если вы тренируете украинцев на определенном самолете, то должна быть перспектива, что когда-то они смогут их использовать, но это требует отдельного разрешения по американской системе", – заявила она, подчеркнув, что пока такого разрешения нет.

Сейчас Вашингтон дает зеленый свет только на обучение, пояснила министр.

"Но я бы не сказала, что Вашингтон затягивает. Он смотрит на то, как идет первый шаг (то есть обучение)", – пояснила она.

Оллонгрен также спрогнозировала сроки обучения – оно не должно завершиться в 2023 году

"Мы рассчитываем, что за 6-8 месяцев тренировка для пилотов может быть завершена. Впрочем, мы не знаем, каковы языковые знания, от этого зависит. И 6-8 месяцев – это очень мало. Сколько надо для инженеров – мы не знаем", – заявила она.

Ранее украинский министр Дмитрий Кулеба назвав строки, когда F-16 появятся в украинском небе.

Как известно, группа из 11 стран сформировала коалицию для обучения украинских пилотов на F-16.