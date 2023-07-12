Україна та G7 визначили параметри "гарантій безпеки", але угоди ще не підписані

Лідери держав "Групи семи" разом з Україною наразі узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом.

Про це йдеться в узгодженій спільній заяві, текст якої опублікував уряд Великої Британії.

Документ стверджує, що від сьогодні "розпочинаються переговори" між Україною і кожною з держав "Групи семи" "з метою формалізації підтримки України через двосторонні безпекові зобов'язання і домовленості, узгоджені з цією багатосторонньою рамковою угодою, згідно з нашими відповідними правовими і конституційними вимогами".

У документі, зокрема, окреслюється зобов’язання держав-членів "сімки" продовжити надання "допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання на суші, в повітрі та на морі з пріоритетом на протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та вогневі засоби дальньої дії, бронетехніку та інші ключові засоби, такі як бойова авіація, а також шляхом сприяння підвищенню рівня оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами".

Також стверджується, що у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії члени G7 "мають намір негайно провести консультації з Україною для визначення відповідних подальших кроків".

"Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", – йдеться також у заяві.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак спрогнозував, що Україна отримає безпекові гарантії до наступного саміту НАТО.

Вже відомо, що держави за межами "сімки" зокрема, Іспанія, долучаться до "гарантій безпеки" для України.