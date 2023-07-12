ЗМІ: Іспанія долучиться до "гарантій безпеки" для України

Іспанія має намір приєднатись до проєкту так званих безпекових домовленостей для України, які в середу на полях Вільнюського саміту НАТО оголосили лідери країн "Групи семи".

Про це стало відомо виданню Europa Press, пише "Європейська правда".

Іспанія, як очікується, приєднається до безпекових домовленостей для України, які діятимуть до її вступу в Північноатлантичний альянс.

Ці довгострокові зобов'язання про військову підтримку Києва узгодили країни G7 на чолі зі Сполученими Штатами та Великою Британією.

Як стало відомо раніше, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України.

Голова офісу президента Андрій Єрмак вважає, що безпекові гарантії від західних партнерів будуть надані згодом, до весни 2024 року, а не на Вільнюському саміті НАТО.