Єрмак сподівається що Україна отримає безпекові гарантії до наступного саміту НАТО

Глава офісу президента Андрій Єрмак вважає, що безпекові гарантії від західних партнерів будуть надані згодом, до весни 2024 року, а не на Вільнюському саміті НАТО.

Про це він заявив на експертному форумі на полях саміту НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Єрмак відповідав на запитання про плани України до наступного саміту НАТО, який відбудеться в квітні 2024 року, і заявив, що передусім Україна розраховує на перемогу: "Я сподіваюся, що до того ми переможемо у війні. Це буде дуже важливо і для нас, і для всього світу".

"Звичайно, дорогою до Вашингтонського саміту ми отримаємо безпекові гарантії", – додав він.

Варто зауважити, що із попередніх заяв посадовців виходило, що гарантії безпеки для України будуть узгоджені та підписані на нинішньому саміті. Однак наразі виходить, що у Вільнюсі буде підписаний лише рамковий документ, який буде необхідно наповнити змістом – декларація про гарантії безпеки.

Утім, в уряді Великої Британії навіть цю рамкову декларацію називають "історичною".