Зеленський відреагував на закиди британського міністра щодо недостатньої вдячності

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона завжди була вдячна Британії за надану допомогу.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час пресконференції у Вільнюсі, відповідаючи на питання, яке стосувалося останніх заяв міністра оборони Британії Бена Воллеса.

"Ми завжди були вдячні британським прем’єр-міністрам і пану Воллесу, тому, що люди в Британії дуже підтримували українців", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що не знає, як ще їм подякувати, щоб це виглядало достатнім.

"В нас гарні стосунки і ми вдячні людям у Британії, і така підтримка людей впливає на підтримку уряду", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії підготував пакет обсягом майже 65 мільйонів доларів на ремонт української техніки, а також на створення центру реабілітації для військових.

Про результати саміту НАТО для України читайте тут: Альянс без плану дій: чому саміт НАТО у Вільнюсі став провалом та що варто робити Україні.