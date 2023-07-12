Зеленский отреагировал на упреки британского министра относительно недостаточной благодарности

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона всегда была благодарна Британии за оказанную помощь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время пресс-конференции в Вильнюсе, отвечая на вопрос, который касался последних заявлений министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Мы всегда были благодарны британским премьер-министрам и господину Уоллесу, потому что люди в Британии очень поддерживали украинцев", – сказал Зеленский.

Он отметил, что не знает, как еще их поблагодарить, чтобы это выглядело достаточным.

"У нас хорошие отношения и мы благодарны людям в Британии и такая поддержка людей влияет на поддержку правительства", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании подготовило пакет объемом почти 65 миллионов долларов на ремонт украинской техники, а также на создание центра реабилитации для военных.

О результатах саммита НАТО для Украины читайте здесь: Альянс без плана действий: почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что стоит делать Украине.