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Польща остаточно затвердила будівництво першої АЕС

Середа, 12 липня 2023, 21:42

Міністерство клімату та навколишнього середовища Польщі у вівторок дало зелене світло для будівництва першої в країні атомної електростанції приватною компанією Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Про це, як пише "Європейська правда", в середу повідомив польський уряд.

Рішення польського Міністерства клімату офіційно підтвердило, що інвестиції в першу в Польщі атомну електростанцію відповідають суспільним інтересам та політиці, яку проводить держава, зокрема енергетичній політиці.

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Цей документ дає право PEJ подавати заявки на подальші адміністративні рішення, зокрема рішення про місце розташування та подальший дозвіл на будівництво.

Передбачається, що перша АЕС у Польщі буде побудована в Померанії на основі американської реакторної технології AP1000. Будівництво електростанції має розпочатися у 2026 році, а перший реактор з'явиться у 2033 році.

"Запланована інвестиція реалізує Польську програму розвитку ядерної енергетики, відповідає Енергетичній політиці Польщі до 2040 року та відповідає цілям кліматичної політики Європейського Союзу", – йдеться в повідомленні.

Минулого року Польща уклала угоду з Південною Кореєю про будівництво другої в країні атомної електростанції, прискорюючи свої зусилля в напрямку досягнення енергетичної незалежності після вторгнення Росії в Україну.

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