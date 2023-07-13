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Лідери Вірменії та Азербайджану зустрінуться у Брюсселі

Четвер, 13 липня 2023, 12:39

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр Вірменії Нікол Пашинян зустрінуться для переговорів у Брюсселі цієї суботи – раніше, ніж спершу планувалося. 

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що його зустріч з Алієвим та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем відбудеться 15 липня – вже цієї суботи. Раніше її планували на 21 липня. 

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"Сьогодні я підтвердив участь у зустрічі, сподіваюся досягти прогресу у перемовинах щодо мирної угоди", – сказав Пашинян. 

Після перемовин лідерів у Кишиневі на полях саміту Європейської політичної спільноти Шарль Мішель оголосив, що наступна тристороння зустріч планується на 21 липня у Брюсселі. 

Нагадаємо, на початку червня від Баку і Єревана надійшли сигнали про те, що сторони наближаються до укладення мирної угоди. 

Одночасно прем’єр-міністр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди":

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