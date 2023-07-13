Ердоган впевнений, що російські військові до 2025 року залишать Карабах

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив впевненість, що російські "миротворці" до 2025 року підуть з Нагірного Карабаху.

Як повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу після саміту НАТО у Вільнюсі.

На запитання журналіста з Азербайджану щодо російських "миротворців" у Карабаху Ердоган сказав, що угода 2020 року про припинення вогню передбачає, що російські "миротворці" перебуватимуть у визначених місцях у Карабаху до 2025 року, а у 2025 році підуть звідти.

"Я переконаний, що Москва буде дотримуватися угоди. Мій брат Ільхам Алієв (президент Азербайджану. – Ред.) також уважно стежить за ситуацією у регіоні", – сказав Ердоган.

В угоді про припинення вогню, укладеній у листопаді 2020 року між Баку, Єреваном і Москвою, визначено, що "миротворчий контингент" Росії перебуватиме у Карабаху протягом п’яти років з автоматичним продовженням на наступний п’ятирічний термін, якщо жодна зі сторін не повідомить за шість місяців до завершення терміну про наміри припинити дію цього положення.

Президент Туреччини прямо не сказав про це, але, ймовірно, йому стало відомо, що одна зі сторін не збирається продовжувати перебування російських військових у Карабаху.

Нагадаємо, на початку червня від Баку і Єревана надійшли сигнали про те, що сторони наближаються до укладення мирної угоди.

Одночасно прем’єр-міністр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху.

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