Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян встретятся для переговоров в Брюсселе в эту субботу – раньше, чем сначала планировалось.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его встреча с Алиевым и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем состоится 15 июля – уже в эту субботу. Ранее ее планировали на 21 июля.

"Сегодня я подтвердил участие во встрече, надеюсь достичь прогресса в переговорах по мирному соглашению", – сказал Пашинян.

После переговоров лидеров в Кишиневе на полях саммита Европейского политического сообщества Шарль Мишель объявил, что следующая трехсторонняя встреча планируется на 21 июля в Брюсселе.

Напомним, в начале июня от Баку и Еревана поступили сигналы о том, что стороны приближаются к заключению мирного соглашения.

Одновременно премьер-министр Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды".