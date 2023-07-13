Скандал з ковідними вечірками: Джонсон не зміг згадати пароль для слідства

Колишній британський прем’єр Борис Джонсон не зміг надати важливі дані з WhatsApp офіційному розслідуванню у справі ковідних вечірок у Британії, оскільки стверджує, що не пам’ятає пароль до свого старого iPhone.

Про це повідомило видання The Times, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією, Джонсон точно не пам'ятає код доступу до свого колишнього мобільного телефона, яким він перестав користуватися в травні 2021 року через побоювання з приводу безпеки. Прессекретар Джонсона не заперечив інформацію видання.

Згідно з публікацією, існують побоювання, що пристрій автоматично вимкнеться і потенційно зітре свій вміст, якщо буде введений неправильний код.

Британське слідство у зв'язку ковідними вечірками на Даунінг-стріт запросило всі повідомлення Джонсона у WhatsApp і щоденники, які він вів під час пандемії.

Кабінет міністрів оскаржив вимогу слідства, стверджуючи, що ці матеріали "однозначно не мають стосунку до справи", але минулого тижня програв суд.

Уряд отримав час до 16:00 минулого понеділка, щоб передати всі матеріали слідству. Але більша частина матеріалів, які стосуються Джонсона, зберігаються на його старому, наразі недоступному мобільному телефоні.

Телефон був вимкнений і заблокований з травня 2021 року, після того, як інформаційний бюлетень Popbitch виявив, що його номер телефону був у відкритому доступі в інтернеті протягом 15 років. Зараз телефон перебуває у адвокатів Джонсона, а колишній прем'єр-міністр звернувся до урядових експертів з безпеки з проханням допомогти відновити доступ до пристрою.

"Призначені урядом технічні експерти продовжують працювати над безпечним вилученням матеріалів з пристрою. Як було заявлено раніше, пан Джонсон буде повністю співпрацювати зі слідством", – заявив у четвер речник колишнього прем'єр-міністра.

"Він хоче розкрити будь-який відповідний матеріал, тому він повністю співпрацює з цим процесом", – додав речник Джонсона.

За інформацією The Times, уряд перевіряє, чи є у нього запис про забутий Джонсоном пароль.

У червні парламент Британії підтримав звіт, де Джонсона звинуватили у свідомому введенні колег в оману своїми коментарями щодо можливих зібрань співробітників для спілкування й відпочинку у той час, коли для всіх британців діяли суворі обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу.

На цьому тлі Джонсон ще раніше оголосив про відставку з посади депутата Палати громад.