Скандал с COVID-вечеринками: Джонсон не смог вспомнить пароль от телефона

Бывший британский премьер Борис Джонсон не смог предоставить важные данные из WhatsApp официальному расследованию по делу ковидных вечеринок в Британии, поскольку утверждает, что не помнит пароль к своему старому iPhone.

Об этом сообщило издание The Times, пишет "Европейская правда".

Согласно информации, Джонсон точно не помнит код доступа к своему бывшему мобильному телефону, которым он перестал пользоваться в мае 2021 года из-за опасений по поводу безопасности. Пресс-секретарь Джонсона не опроверг информацию издания.

Согласно публикации, существуют опасения, что устройство автоматически выключится и потенциально сотрет свое содержимое, если будет введен неправильный код.

Британское следствие в связи ковидными вечеринками на Даунинг-стрит запросило все сообщения Джонсона в WhatsApp и дневники, которые он вел во время пандемии.

Кабинет министров обжаловал требование следствия, утверждая, что эти материалы "однозначно не имеют отношения к делу", но на прошлой неделе проиграл суд.

Правительство получило время до 16:00 в прошлый понедельник, чтобы передать все материалы следствию. Но большая часть материалов, касающихся Джонсона, хранятся на его старом, пока недоступном мобильном телефоне.

Телефон был выключен и заблокирован с мая 2021 года, после того, как выяснилось, что его номер телефона был в открытом доступе в интернете в течение 15 лет. Сейчас телефон находится у адвокатов Джонсона, а бывший премьер-министр обратился к правительственным экспертам по безопасности с просьбой помочь восстановить доступ к устройству.

"Назначенные правительством технические эксперты продолжают работать над безопасным извлечением материалов из устройства. Как было заявлено ранее, господин Джонсон будет полностью сотрудничать со следствием", – заявил в четверг представитель бывшего премьер-министра.

"Он хочет раскрыть любой соответствующий материал, поэтому полностью сотрудничает с этим процессом", – добавил представитель Джонсона.

По информации The Times, правительство проверяет, есть ли у него запись о забытом Джонсоном пароле.

В июне парламент Британии поддержал отчет, где Джонсона обвинили в сознательном введении коллег в заблуждение своими комментариями относительно возможных собраний сотрудников для общения и отдыха в то время, когда для всех британцев действовали строгие ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

На этом фоне Джонсон еще раньше объявил об отставке с должности депутата Палаты общин.