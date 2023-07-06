Суд зобов’язав уряд Британії розкрити листування Джонсона у справі про COVID-вечірки

Високий суд Англії та Уельсу в четвер зобов’язав уряд Великої Британії передати всі повідомлення у WhatsApp, надіслані й отримані експрем’єром Борисом Джонсоном із січня 2020 року по лютий 2022 року, слідству у справі "ковідних вечірок".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Головна слідча у справі вечірок на Даунінг-стрит у розпал обмежувальних COVID-заходів Гізер Геллетт ще у квітні звернулась до уряду з проханням передати листування Джонсона.

В уряді тоді відмовились, заявивши, що це призведе до передання інформації, яка "однозначно не має стосунку до справи", й оскаржили клопотання в суді.

Нині ж на Даунінг-стрит заявили, що виконають рішення Високого суду і "тепер працюватимуть зі слідчою групою над практичними заходами", зокрема нададуть слідству інформацію, яку те вважає за необхідне.

Водночас, згідно з рішенням суду, уряд Британії може знову стверджувати, що "нерозумно надавати матеріали, які не стосуються питання, що розглядається під час розслідування".

У червні парламент Британії підтримав звіт, де Джонсона звинуватили у свідомому введенні колег в оману своїми коментарями щодо можливих зібрань співробітників для спілкування й відпочинку у той час, коли для всіх британців діяли суворі обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу.

На цьому тлі Джонсон ще раніше оголосив про відставку з посади депутата Палати громад.

Нагадаємо, минулого року розслідування порушень коронавірусних обмежень на Даунінг-стрит із травня 2020 року по квітень 2021 року минулого року призвело до того, що поліція загалом виписала 126 штрафів.