Пентагон підтвердив надання Україні касетних боєприпасів

Сполучені Штати вже доправили в Україну касетні боєприпаси.

Про це на брифінгу в четвер заявив директор Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс, пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

Американський військовий посадовець підтвердив, що Україна отримала обіцяні США касетні боєприпаси, але не надав додаткових деталей.

"Станом на зараз касетні боєприпаси справді були доставлені в Україну", – сказав Сміт, не уточнивши, чи вже використовували їх українські війська.

Раніше Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка містить зокрема касетні боєприпаси.

Заява Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення та існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.

У п'ятницю командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.