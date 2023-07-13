Пентагон подтвердил предоставление Украине кассетных боеприпасов

Соединенные Штаты уже доставили в Украину кассетные боеприпасы.

Об этом на брифинге в четверг заявил директор Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Американский военный чиновник подтвердил, что Украина получила обещанные США кассетные боеприпасы, но не предоставил дополнительных деталей.

"По состоянию на сейчас кассетные боеприпасы действительно были доставлены в Украину", – сказал Смит, не уточнив, уже использовали ли их украинские войска.

Заявление Вашингтона вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран и Канаду, поскольку кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения и существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.

В пятницу командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США.